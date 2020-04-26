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تعليم

رئيس جامعة القناة توضح تفاصيل استقبال المستشفى التخصصي لحالة كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:17 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ، أنه حرصا من إدارة الجامعة علي مراعاة الشفافية والمصداقية فانه تم عرض تقرير تفصيلي عن حالة كورونا بالمستشفى التخصصى والتي تم نقله إلى مستشفي أبو خليفه.


وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن المستشفي التخصصي استقبل المريض وكانت الحالة تعاني من أعراض تنفسية غير مطابقة للكورونا.

وأشارت إلى أنه تم التعامل معه بإجراءات العزل بالعناية المركزة مع استخدام وسائل الحماية للفريق الطبي، وأظهرت متابعة الحالة بالتحاليل الطبية والأشعات وجود اشتباه وتم عمل مسحة وتأكد تشخيص الحالة وتم نقلها إلى مستشفي أبو خليفه.

وتابعت رئيس الجامعة، أنه تم تعقيم عزل العناية ومسار المريض وسيتم متابعة الفرق الطبية حسب بروتوكول وزارة الصحة للتعامل في مثل هذه الحالات.
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