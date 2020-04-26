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فن

داعية شهير يحث على مشاهدة مسلسل الاختيار

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:00 م
امير كرارة مسلسل
امير كرارة مسلسل الاختيار
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أحمد إبراهيم
نشر الداعية حبيب على الجفري، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يشيد فيه بمسلسل "الاختيار". 

وقال الجفري :"لست ممن يرى حثّ الناس على متابعة المسلسلات في شهر رمضان الكريم، ولكن إن فعلتُ فسيكون مسلسل الاختيار دون تردد".

وأضاف: "رحم الله المنسى والرجال الذين قضَوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وتقبّلهم في الشهداء وبارك في ذرياتهم وذويهم وشفّعهم فيهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا".

مسلسل "الاختيار" تدور أحداثه حول شخصية أحمد المنسى أحد رجال الجيش الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلادهم والعمل يوضح الدور الذي يلعبه الجيش فى هذا الأمر. 

والمسلسل بطولة أمير كرارة وإياد نصار وآسر ياسين، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. 
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