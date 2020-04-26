شؤون الحرمين الشريفين تطبق الإجراءات الاحترازية لحماية المصلين من كورونا

طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام؛ تطبيقًا للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد للحماية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
يأتي هذا الإجراء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الأحد/ - ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالمسجد الحرام، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقتٍ سابق، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.