شؤون الحرمين الشريفين تطبق الإجراءات الاحترازية لحماية المصلين من كورونا

طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام؛ تطبيقًا للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد للحماية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



