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توك شو

يحارب كورونا.. استشارى تغذية يكشف عن أقوى مشروب رمضانى لـ تقوية المناعة.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:15 م
مشروب رمضانى
مشروب رمضانى
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شيرين عادل
قال الدكتور هشام العامرى، عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، إن هناك عناصر طبيعية تحفز جهاز المناعة ومنها البنجر ، المانجو ، الكيوى والفراولة، الجنزبيل والكمثرى.

وأوضح عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن تناول التمر الهندى يحارب البكتيريا ويرفع المناعة ويحتوى على مضادات حيوية طبيعية تحارب البكتريا المهاجمة للجهاز التنفسى.

ولفت الدكتور هشام العامرى، إلى أن معظم الأمراض التنفسية بكتيريا خاصة وهي الأكثر هجوما على الصدر ويأتي على رأسها فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن السبب الرئيسى لضعف المناعة عند تناول السكريات هو تهيئة الدم والجسم للسمنة وتعيق دور كرات الدم البيضاء وبالتالي ضعف كفاءة المناعة لذا يجب تقليل السكريات.
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