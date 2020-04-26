يحارب كورونا.. استشارى تغذية يكشف عن أقوى مشروب رمضانى لـ تقوية المناعة.. فيديو

قال الدكتور هشام العامرى، عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، إن هناك عناصر طبيعية تحفز جهاز المناعة ومنها البنجر ، المانجو ، الكيوى والفراولة، الجنزبيل والكمثرى.





وأوضح عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن تناول التمر الهندى يحارب البكتيريا ويرفع المناعة ويحتوى على مضادات حيوية طبيعية تحارب البكتريا المهاجمة للجهاز التنفسى.





ولفت الدكتور هشام العامرى، إلى أن معظم الأمراض التنفسية بكتيريا خاصة وهي الأكثر هجوما على الصدر ويأتي على رأسها فيروس كورونا المستجد.



