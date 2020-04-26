وفاة أحمد بدير.. قصة شائعة الفجر ورد فعل غير متوقع من محمد لطفي





من جانبه، رد الفنان أحمد بدير لاحقا على خبر وفاته، ساخرا منه، مؤكدا أنه بصحة جيدة، متسائلا: "هي الناس عايزة مننا إيه؟"، في إشارة إلى غضبه من انتشار هذه الشائعة التي وصفها بـ السخيفة.





ويشارك أحمد بدير في مسلسل"يا أنا يا جدو" وتدور أحداث العمل حول يوسف الذي يقدمه الفنان طارق صبري، وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في أن يرتبط بقشطة، ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار لايت كوميدي.





مسلسل "يا أنا يا جدو" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم هم أحمد بدير، محمد نجاتي ، سارة سلامة، طارق صبري ، مدحت تيخا، ندي بهجت ، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى.





كما يشارك في المسلسل منير مكرم، حسن عبد الفتاح ، مايسه الرباط ، نرمين ماهر وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج عصام طنطاوي ومن سيناريو وحوار فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.

تصدر الفنان أحمد بدير مؤشر البحث "جوجل" في مصر بعد ساعات من نشر شائعة وفاته عبر الصفحة الرسمية للفنان محمد لطفي.وبعد نشر بعض المواقع الصحفية للخبر، على مسئولية محمد لطفي، أكدت نقابة المهن التمثيلية على لسان النقيب أشرف زكي، عدم صحة الخبر، مؤكدة أنها شائعة.بعدها قام محمد لطفي بمسح بوست خبر الوفاة، قبل أن يقوم بإغلاق صفحته على "فيس بوك"، وهي مازالت مغلقة حتى كتابة هذه السطور، دون أن يوضح "لطفي" حتى الآن سبب نشره خبر الوفاة، ثم مسحه لاحقا، قبل إغلاق الصفحة.