الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القارة الكبرى والوجه البحري.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.





وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.. مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وعلى شمال الصعيد: مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.. حارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 28

شبين الكوم 16 27

طنطا 16 27

دمنهور 16 26

ألإسكندرية 15 25

بلطيم 15 25

مطروح 15 23

السلوم 14 26

سيوة 16 34

بورسعيد 17 28

دمياط 17 24

الزقازيق 16 27

الاسماعيلية 15 30

السويس 15 30

العريش 15 26

رفح 14 25

راس سدر 17 29

نخل 13 28

نويبع 20 29

طابا 17 27

كاترين 13 25

الطور 21 28

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 19 30

مرسى علم 20 29

الفيوم 16 29

بني سويف 16 29

المنيا 17 31

أسيوط 18 31

سوهاج 20 32

قنا 21 33

الأقصر 22 33

أسوان 21 35

أبو سمبل 24 34

الوادي الجديد 20 39

شلاتين 22 30

أبو رماد 21 29

حلايب 20 28

راس حدربة 21 30





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة 24 38

المدينة 20 36

الرياض 19 33

المنامة 28 35

أبوظبي 26 38

الدوحة 24 33

الكويت 21 33

دمشق 8 22

بيروت 16 21

عمان 9 21

القدس 12 20

غزة 16 23

بغداد 17 30

مسقط 29 36

صنعاء 14 25

الخرطوم 26 42

طرابلس 16 23

تونس 13 23

الجزائر 14 20

الرباط 12 21

نواكشوط 20 30

5

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 5 21

إسطنبول 10 20

إسلام آباد 20 34

نيودلهي 24 34

جاكرتا 24 32

بكين 11 23

كوالالمبور 25 32

طوكيو 9 17

أثينا 10 22

روما 11 21

باريس 12 23

مدريد 9 17

برلين 10 23

لندن 9 19

مونتريال 2 7

موسكو صفر 10

نيويورك 6 9

واشنطن 7 14



