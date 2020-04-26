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محافظات

الفريق الثالث لطب المنصورة يتوجه لمستشفى العزل بتمى الأمديد لمعاونة فريق الصحة

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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همت الحسينى
توجهت اليوم الأحد المجموعة الثالثة  من أطباء كلية الطب بجامعة المنصورة  للمشاركة بالخدمة الطبية   و التعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة لدعم المصابين بفيروس كورونا.

 وذلك بمستشفى العزل بتمي الأمديد والذي خصصته وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية داخل محافظة الدقهلية، والمقرر استمرارهم 14 يومًا بعد انتهاء مدة المجموعة الثانية .

وقام بتحية الفريق قبل انطلاقه الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب  ويضم الفريق 8 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب: 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض الصدرية، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة  و2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض المتوطنة ،  ومدرس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ومدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة.

وقالت الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب  إنه تم استقبال أعضاء المجموعة الثانية  للفريق الطبي والتي أدت عملها بمستشفى العزل بتمي الأمديد .

حيث اضافت بأنه سيتم عزلهم احترازيا داخل مكان مخصص لمدة 14 يوما طبقا لبروتوكول عمل الفرق الطبية.
الفريق الثالث لطب المنصورة يتوجه لمستشفى العزل بتمى الأمديد لمعاونة فريق الصحة
الفريق الثالث لطب المنصورة يتوجه لمستشفى العزل بتمى الأمديد لمعاونة فريق الصحة
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