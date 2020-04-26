لمرضى الضغط والسكر.. تناول كوب من هذا المشروب للحفاظ على صحتك في الصيام

يعد الكركدية من أشهر المشروبات الرمضانية، وهو يحتوي على الكثير من العناصر المميزة واللازمة للجسم، خاصة أثناء الصيام في شهر رمضان، حيث يعوض النقص في سوائل الجسم.





لذلك نقدم لكم أهم فوائد تناول الكركدية فى شهر رمضان.





- يساعد تناول الكركديه في رمضان على إمداد الجسم بالسوائل الضرورية وزيادة حركة نشاط الجسم أثناء الصيام.





- يعمل الكركديه الدافئ على رفع ضغط الدم لمرضى الضغط المنخفض، كما يساهم البارد في خفض الضغط لمن يعانون مشاكل الضغط المرتفع.





- يحتوي الكركديه على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات اللازمة لحماية صحة الصائمين، وأهمها فيتامين ج والذي يسهم في الوقاية من الأمراض المختلفة.





- يحتوي على فتيامين سي الذي يعمل على تعزيز مناعة الجسم وتقويتها، والمساعدة على امتصاص الحديد بالجسم.





- يساعد تناول الكركديه في الحماية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتخلص من الزكام، وذلك لأحتواءه على الكثير من الفيتامينات التى تعزز المناعة.





- من المشروبات الرائعة التي تساعد على التخلص من حالات الاكتئاب وتقلبات المزاج، كما أنه يقلل من التوتر والقلق الذي يشعر به البعض خصوصا قبيل الإفطار.





- يساعد تناول الكركدية على التقليل من الوزن الزائد، لأنه يقلل من نسبة امتصاص السكريات والنشويات داخل الجسم.





- يساعد الكركدية على حماية الجهاز الهضمي، ويعد من الملينات الطبيعية للأمعاء التي ترتبك كثيرا في رمضان، ويعد من مدرات البول القوية.