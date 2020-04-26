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سيارات

لأول مرة.. ظهور تصميم ميتسوبيشى اوتلاندر 2021

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرة مؤخرا التصميمات التوقعية الجديدة للسيارة ميتسوبيشى اوتلاندر 2021 ، بعد ما اخفته التمويهات في السيارات الاختبارية التي رأينها، حيث تعرض خيارات التصميم الجريئة والتصميم المتوقع.

وتم الكشف عن السيارة أوتلاندر لاول مرة عام 2014، وتمتلك تصميمًا قديمًا، ولمسات كرومية مبهرجة في الأمام، على الرغم من أن الجيل القادم من أوتلاندر سيحصل عليها أيضًا إلا أنه يحركها أعلى الشبك.

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قام التمويه بعمل ممتاز بإخفاء العديد من تفاصيل تصميم الاس يو في في اللقطات التجسسية، على الرغم من أنه لا يمكنه إخفاء كل شيء، حيث يظهر الشبك مدبب وبارز، كما هو خط غطاء المحرك الحاد الذي يقطع المصابيح الأمامية النهارية، وعلى الجانب يوجد خط عميق يصل للمصد الأمامي ويمتد إلى الواجهة الخلفية.

 

تُظهر اللقطات التجسسية العديدة التي رأيناها لأوتلاندر الجديدة أنها ستستمد الكثير من لمحات التصميم من سيارة Engelberg Tourer الاختبارية، ومن المحتمل ان تستخدم محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر، ويُتوقع أن يكون هناك إصدار هجين بالقابس، ونتوقع أننا كنا سنراها في وقت سابق من هذا العام، لكن انتشار فيروس كورونا أجل عمليات إطلاق السيارات الجديدة، لذا قد يصل كموديل عام 2021.

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