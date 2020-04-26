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جمال شعبان يكشف تأثير درجة الحرارة على فيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:11 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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حمزة شعيب
قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على الغلاف البروتيني لفيروس كورونا بحسب دراسات أمريكية؛ ولكن لا يؤثر على الفيروس نفسه.


وأضاف الدكتور جمال شعبان، أثناء تقديم برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة تضعف نشاط الفيروس بنسبة 3%.


وأوضح جمال شعبان، أن فيروس كورونا من الممكن أن يحدث سكتة قلبية، معلقا «عيشوا متقلقوش لأن العمر واحد، والرب واحد، ولكن مع ضرورة الأخذ بالطرق العلمية والصحية واتباع الإجراءات الوقائية».


وأشار الدكتور جمال شعبان، إلى أن الفيروس مخادع ومتحور ونشط ومتجدد وأعراضه كثيرة.
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