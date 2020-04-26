غادة عبد الرازق تحمل أوزانا ثقيلة وترفض مساعدة السقا ..فيديو

في ثالث حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا"، ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق لمنافسة النجم أحمد السقا.





ودخل النجمان في منافسة لحمل الأوزان الثقيلة، وتفوق خلال هذه الفقرة النجم أحمد السقا علي غادة عبد الرازق، كما أن غادة عبد الرازق رفضت مساعدة أحمد السقا في حمل الأوزان معها.





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في كثير من المجالات غير المُعتادة.









وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، إضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.









يُعرض برنامج "أغلب السقا" على "MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.



