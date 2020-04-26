غادة عبد الرازق تكسب بسبب عود كبريت والسقا يحرق يده ..فيديو

في ثالث حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم، اغلب السقا ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق في منافسة أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا" الذي تعرضه قناه "MBC مصر" الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.





ودخل النجمان في منافسة لعبة عود كبريت وهو ان يقوم كل من النجمان بإشعال 25 شمعة بعود كبريت واحد ، وتفوقت خلال هذه الفقرة النجمة غادة عبد الرازق علي أحمد السقا بعد ان حرق السقا يده بسبب عود الكبريت .





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في كثير من المجالات غير المُعتادة.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدي الجهات الخيرية، إضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "إغلب السقا" على "MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.



















