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أخبار العالم

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 22856

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:31 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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على صالح
اعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الدولة بمعدل 242 إلى 22856 لتصبح فرنسا خامس اعلى دولة يهددها الفيروس المستجد في اوروبا 

وأفادت منظمة الصحة العالمية ، اليوم السبت ، أن العدد العالمي للمصابين بالفيروس المستجد قد ارتفع بمقدار 93716 خلال اليوم الماضي ، ليصل إلى 2719897 إصابة بـ كوفيد 19.

ويبلغ عدد الوفيات 187 ألف شخص، مع تسجيل ما يقرب من 6000 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا للوحة معلومات منظمة الصحة العالمية، ولا تزال أوروبا في الصدارة بـ 1314666 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا أكثر من 53300 حالة وفاة مع 995 شخصًا بسبب المرض الوبائي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد تمول منظمة الصحة العالمية لأن الأخيرة فشلت في الإبلاغ بدقة عن الفيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد 19 جائحة في 11 مارس.

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