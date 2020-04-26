بسبب زوال إسرائيل .. تل أبيب تهاجم مسلسل النهاية

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا تهاجم فيه مسلسل "النهاية" بعد حلقتين فقط من عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020.
هجوم الخارجية الإسرائيلية بسبب التحدث عن زوال إسرائيل على يد دولة عربية وتضمنت الحلقة الاولى مشهدا لمجموعة من الأطفال داخل فصل دراسي عام 2120 يدرسون فيه "الحرب لتحرير القدس".
ويقول المدرس ضمن الحلقة: "عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود، اندلعت الحرب التي سميت حرب تحرير القدس".
ويضيف المدرس خلال الحلقة أن الحرب انتهت سريعا، وأدت إلى دمار إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.
وأبدت الخارجية الإسرائيلية غضبها الشديد من محتوى الحلقة، ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عاما".