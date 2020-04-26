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أخبار العالم

نتنياهو: ترامب وعدني بالسيادة على مستوطنات الضفة وغور الأردن خلال أشهر

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعده بأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة وغور الأردن سيتحقق خلال أشهر.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه واثق من تحقق هذا الوعد بعد بضعة أشهر من الآن، وأن حينها "يمكننا الاحتفال بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن نتنياهو يرغب في تحقيق هذا الوعد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، والتي سيواجه خلالها ترامب على الأرجح جو بايدن، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة.

إلى ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل ايام، إن فلسطين أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بإلغاء الاتفاقيات معهم في حال تم ضم أراض من الضفة الغربية.

وأضاف عباس "لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا".

وتابع "لا أحد يستطيع استغلال انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا للانقضاض على حقوقنا الوطنية، ونحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بحقنا".

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