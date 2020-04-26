«ونحب تاني ليه» الحلقة 3.. تطورعلاقة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل " ونحب تاني ليه " للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة والمختلفة، حيث تطورت علاقتها بكريم فهمي.





قام كريم فهمي، بالبحث عن ياسمين عبد العزيز عبر جوجل ليكتشف إنها مطلقة ولديها ابنة، لكنه يقرر أن يذهب إلى الجالري الخاص بها، ويلتقيا هناك.









بينما تكشف الأحداث أن كريم فهمي، كان خطيب تارا عماد، صديقة ياسمين عبد العزيز، الأمر الذي قد يكون عقبة في طريقها.









يذكر أن يشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.







