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فن

بعد تصاعد الأحداث في مسلسل ونحب تاني ليه.. شريف منير يسأل والجمهور يعلق

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:56 م
شريف منير
شريف منير
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اسماء الحسيني
نشر الفنان شريف منير فيديو جديد له من مسلسله ونحب تاني ليه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق منير على الصورة متسائلًا: "ياترى اية اللي هيحصل في الحلقة ٣ ؟ ونحب تاني ليه " 

وتفاعل معه متابعوه بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي:

قاعده بتفرج اهو 

يارب كريم فهمى يحب غالية عشان تنسي اللى عملتوا فيها 

المسلسل ده تحفة بجد 

ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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