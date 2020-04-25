ونحب تاني ليه الحلقة 2.. ياسمين عبد العزيز تلتقي بـ كريم فهمي

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل " ونحب تاني ليه " للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، وبدأت "غالية" التي تجسدها ياسمين، أن تتعافى بعد مرور عام على طلاقها.





وبمرور الأحداث تتعرف على تارا عماد، عن طريق الصدفة، ومن ثم تنشأ صداقة بينهما، وأثناء حضور ياسمين، عيد ميلاد إحدى صديقات تارا عماد، "يسرا الورداني"، تلتقي كريم فهمي.





تجسد ياسمين عبد العزيز ، شخصية "غالية"، وهي شخصية محبه للحياه وللأشخاص حولها.





بينما يجسد الفنان شريف منير، شخصية زوجها عبدالله، الذي يتجاهلها، ويهمل مشاعر الحب التي تكنها تجاهه، وقامت ياسمين بعمل مفاجأه له للتعبير عن حبها لكنه لم يعطي لها اهتمامًا وعرض عليها الخروج وقضاء الوقت مع أصدقائهما.



