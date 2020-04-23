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فن

عمرو محمود ياسين عن "ونحب تاني ليه " : دراما حياتية حقيقية

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أجاب المؤلف عمرو محمود ياسين على سؤال تكرر كثيرا حول مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي تولى تأليفه.
 

نشر عمرو عبر حسابه على Facebook صور الفنانين المشاركين في المسلسل وكتب: "فيه سؤال بيتسئل من أول مابتدينا هل ونحب تاني ليه مسلسل كوميدي؟ الإجابة أكيد واضحة من البوستر ومن الإعلان إنه لا ".


وأضاف ياسين " إحنا دراما حياتية حقيقية شوية .. وحياتنا فيها الضحك والهزار أكيد وأنا بقولكم الناس اللي تحت دي هتضحكم لأني أنا شخصيا كنت بفطس من الضحك في اللوكيشن".


"ونحب تانى ليه " تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث .


كانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت في موسم رمضان 2019، بمسلسل "لآخر نفس" من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وبطولة كل من فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم وآخرين.


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