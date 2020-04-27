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محافظات

شوشه: انتهاء العمل في التجمعات التنموية بوسط سيناء بنسبة 90%

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:41 ص
التجمعات التنموية
التجمعات التنموية بوسط سيناء
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احمد صالح
قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال ييناء أإن العمل في التجمعات التنموية بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء انتهى بنسبة 90%.

مشيرا الي انه يجرى إقامة 11 تجمعا تنمويا بتمويل من الصناديق العربية ..ويضم كل تجمع 100 منزلا بدويا وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومجمعا تجاريا ووحدة صحية وأخرى اجتماعية وشبكة طرق أسفلتيه وشبكتي مياه وصرف صحي وباقي مرافق الخدمات والبنية الأساسية.

وقال إن الدولة تتحمل اكثر من 60 ‎%‎ من التكلفة الاجمالية ، ولذءاا فقد تم وضع الية جديدة لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين ، حيث سيتم تسليم 5 أفدنة الي جانب المنزل وليس 10اقدنة .

وقال إنه يجري حاليا وضع اليات جديدة عن طريق لجان متخصصة تمهيدا لإعادة استغلال هذه التجمعات والبدء فى تسكين المستفيدين ، لانطلاق عمليات الزراعة.
وأكد علي ان الهدف من اقامة التجمعات هو تحويل المناطق البدوية إلى تجمعات زراعية صناعية منتجة وربطها بمحافظات الدلتا.

علاوة على توفير فرص عمل وتوفير عائد مادي سريع للأهالي. إلى جانب توفير المواد الغذائية من الحاصلات المنتجة والصناعات القائمة عليها.
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