مركز الدراسات التجارية يعلن تفاصيل دورة المحاسبة الإلكترونية.. وتبدأ السبت المقبل

أعلن مركز الدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، عن تنظيم دورة المحاسبة الإلكترونية "Online"، يوم السبت الموافق 2 مايو القادم، في تمام الساعة 9 مساءً، على أن يكون الحجز من خلال التسجيل أون لاين عبر هذا النموذج وأضاف المركز، أنه فور التسجيل سوف يتم التواصل مع المشترك وإرسال كود للسداد عن طريق فوري وأيضا كافة البيانات اللازمة لحضور المحاضرات، على أن تكون جميع المحاضرات مباشرة مع إرسال رابط تسجيل المحاضرات في نهاية كل محاضرة للمراجعة في أي وقت.وأشار مركز الدراسات التجارية بجامعة القاهرة، إلى أنه سيمنح الطالب الذي حضر الدورة؛ شهادات معتمدة من جامعة القاهرة توثق من الخارجية المصرية - ومادة علمية Multimedia، تكلفة الدورة 700 جنيه مصري، مقسمة على 11 محاضرة، في قاعات مكيفة و مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر لكل متدرب - الكورس بالكامل تطبيقات عملية.محتويات كورس المحاسبة الإلكترونية : فيديو شرح محتويات برنامج المحاسبة الإلكترونية بالكامل 1-Advanced Excel• Inputting and formatting data• Tables & Advanced data formatting تصمبم و تنسيق الجداول الإلكترونية• Formulas & Functions المعادلات - الدوال• Logical Functions الدوال المنطقيةLookup & Reference Functions دوال البحث و الاستعلامDate & Time Functions دوال التاريخ - الوقتFinancial Functions الدوال المالية• Printing document طباعة الجداول الإلكترونية• Conditional formatting التنسيق الشرطي• Data Validation التحقق من البيانات• Protecting Workbook حماية المعادلات داخل ملف العملData analysis and visualization using Excelهل تريد أن تكون محلل بيانات محترف ؟هل تريد التمكن من اعداد التقارير الهامة التي تساعدك في قياس الاداء واتخاد القرارات الفعالة لتحقيق النتائج المستهدفةهل تريد إتقان كافة الأدوات المختلفة لتحليل البيانات وقراءة مختلف أشكال البيانات ؟• Charts in Excel الرسوم البيانية - الإكسيل• Pivot Tables & Pivot Charts الجداول المحورية و انشاء التقارير المحترفة• Power Pivot Table - Power Query• Excel Dashboard تقارير الرسوم البيانية• Managing, Sorting & Filtering Tables تصفية البيانات المتقدمةAmerican Journal• American Journal اليومية الأمريكية• General Ledger الأستاذ العام• Trial Balance ميزان المراجعة• Financial Statements (Income Statement - Balance Sheet ….)القوائم المالية ( قائمة الدخل – قائمة المركز المالي )دفتر الأستاذ المساعدتحليل النقديةتحليل البنكتحليل المصروفات العمومية و الإداريةتحليل المبيعاتتحليل جاري الشركاءتحليل - الموردينتحليل العملاءتحليل الأصول الثابتةتحليل مجمع الإهلاك2- Sage50 – Peachtree3-QuickBooksمن خلال هذه البرامج العالمية سوف نقوم بالتدريب على العمليات التالية :-• Create a new company إنشاء شركة جديدة داخل البرنامج• Chart of accounts دليل الحسابات• Inventory & Services العمليات المتعلقة بالمخزون و الخدمات• General Journal entry تسجيل قيود اليومية و ترحليها• Vendors & Purchases دورة المشتريات - الموردين• Customers & Sales دورة المبيعات - العملاء• Banking (Reconcile Accounts) العمليات البنكية – تسوية الحسابات البنكية• Users & Responsibilities نعريف المستخدمين و مسؤوليات كل مستخدم• Reports التقاريرFinancial Statements التقارير المالية ( قائمة الدخل – قائمة المركز المالي – قائمة تدفقات نقدية )Income Statement – Balance Sheet – Cash Flow Statement