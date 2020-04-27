رغم اختفائه منذ 11 أبريل.. كوريا الجنوبية: كيم جونج أون حي وبصحة جيدة

كشف مسؤول من كوريا الجنوبية تفاصيل الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.





ونقلت قناة العربية في نبأ عاجل لها عن المسؤول الكوري الجنوبية قوله إن الرئيس الكوري الشمالي حي وبصحة جيدة.





وفي وقت سابق من يوم الأحد، نفى مسؤول من كوريا الجنوبية الشائعات التي تتردد بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية فجأة موضحا أن كيم يونج أون "على قيد الحياة وبصحة جيدة'، وفقا لتعبيره.





وقال مستشار السياسة الخارجية تشونج إن مون إن، بكوريا الجنوبية إن موقف حكومة كوريا الجنوبية يصر على أن زعيم الشمال لم يمت وأنه لا يزال على قيد الحياة.





ولم يظهر كيم علنًا منذ 11 أبريل الجاري، عندما قاد اجتماعًا للجنة حزب العمال الحاكم لصانعي السياسة وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.