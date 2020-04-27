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أخبار العالم

لحظة التصدي لعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشرت فضائية روسيا اليوم، شريط فيديو لتصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وأعلنت قوات الدفاع الجوي السورية، اليوم الإثنين، التصدي لأهداف معادية في سماء محيط العاصمة السورية دمشق. 

ووفقا لوكالة الأنباء السورية فإن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وتسقط عددًا من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها. 

واسقطت الدفاعات الجوية السورية خلال الفترة الماضية العديد من الطائرات المعادية. 

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن استهداف الأراضي السورية بطائرات، وذلك لاستهداف بعض النقاط العسكرية الإيرانية. 
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