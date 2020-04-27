ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل لـ 202 حالة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى202 حالة وفاة.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأحد، تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





وأشارت الوزارة إلى أن 132 مصابا بالفيروس في حالة حرجة، في حين 6،602 شخص قد تماثل للشفاء.





من جانب آخر، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن حوالي 40 ٪ من الوفيات في إسرائيل كانت نتيجة لتفشي الوباء بين نزلاء دور رعاية المسنين.





يذكر أن الدول الأكثر تضررا من الفيروس، تشمل الولايات المتحدة وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين.