AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكرملين: من المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا ينبغي الانغماس في التفاؤل المفرط فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع صحيفة "أرجومينتي إي فاكتي" (الحجج والحقائق) اليوم الإثنين: "لن انغمس في التفاؤل المفرط بشأن العلاقات بين بلدنا والولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "نعم، نحن نتفاعل في المواقف الصعبة، ونعمل معا عندما يكون ذلك مفيدا للطرفين، ولم يتم قطع الاتصالات"، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات بين البلدين.


Advertisements

ترشيحاتنا

6 علامات أنك ستعيش أطول مما تعتقد

تقيؤ وضيف التنفس.. أعراض تنذرك بالإصابة بمرض خطير

كيف تحصل على قرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

خطيرة جدا.. تعرف على أضرار تخزين الأطعمة المطهية فى الفريزر

ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل لـ 202 حالة

راضخًا للأندية.. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن هذا القرار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكية تكتشف رسالة وداع مؤلمة من زوجها بعد وفاته بسبب كورونا

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير