الكرملين: من المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا ينبغي الانغماس في التفاؤل المفرط فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع صحيفة "أرجومينتي إي فاكتي" (الحجج والحقائق) اليوم الإثنين: "لن انغمس في التفاؤل المفرط بشأن العلاقات بين بلدنا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "نعم، نحن نتفاعل في المواقف الصعبة، ونعمل معا عندما يكون ذلك مفيدا للطرفين، ولم يتم قطع الاتصالات"، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات بين البلدين.







