AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:42 ص
سارقة تستولى على
سارقة تستولى على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا
Advertisements
هدير علاء
في واقعة مؤسفة، أقدمت سيدة في التاسعة والعشرين من عمرها على سرقة مقتنيات مسنة ثمانينية من ولاية "كولورادو" الأمريكية، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الأخيرة تصارع الموت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19).

وسلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن السارقة "إليزابيث دانيلز" كانت مسئولة في الأساس عن رعاية المسنة المريضة "باربرا جوست"، والتي كان قد تم تشخيص إصابتها بعدوى "كورونا".

يشار إلى أن "دانيلز" أقدمت على سرقة خاتم من الماس خاصة بـ"جوست" بالإضافة إلى بطاقتها البنكية، التي يقال إنها استخدمتها في نفس يوم وفاة الضحية.

وأفاد التقرير، نقلًا عن بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام بمدينة "دنفر" بولاية "كولورادو"، بأن "دانيلز" سرقت خاتم الضحية قبل وفاتها بأيام وقامت برهنه، كما سرقت بطاقتها البنكية، وتعتقد السلطات أنها استخدمتها في نفس يوم وفاة "جوست" بسبب وباء "كورونا"؛ واكتشفت عائلة الضحية جرائم السرقة أثناء إعداد الترتيبات الخاصة بجنازتها.

وأبلغ أفراد العائلة الشرطة المحلية، وقام المحققون بإصدار مذكرة بإلقاء القبض على "دانيلز"، حيث وُجهت إليها عدة تهم من بينها السرقة وسرقة الهوية.

وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن العائلة استردت الخاتم المسروق بعد رهنه.
كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا
كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا
كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل

تعاني من مشكلة في القلب.. إصابة رضيعة عمرها 6 أشهر بـ كورونا

إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل

لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة

طبيبة تشارك فيديو مؤلما لطفلها بعد إصابته بـ كورونا وتوجه هذه النصيحة

ترشيحاتنا

مدير تعاقدات الاهلي السابق: صالح جمعة يقترب من الزمالك فى الميركاتو الصيفي

الخيانة أم الإدمان.. تعليق مثير من سهير رمزي عن انفصالها من فاروق الفيشاوي

شاهد.. صور صادمة لـ سجن زعماء العصابات عرايا في سلفادور رغم كورونا

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27 -4-2020

خطيرة جدا.. تعرف على أضرار تخزين الأطعمة المطهية فى الفريزر

هل سيؤثر قرض صندوق النقد الجديد على المواطن المصري؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا

بعد ارتدائه قناع واق لساعات.. سائق يفقد الوعي أثناء القيادة ويتعرض لحادث

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور