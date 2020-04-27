كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا

في واقعة مؤسفة، أقدمت سيدة في التاسعة والعشرين من عمرها على سرقة مقتنيات مسنة ثمانينية من ولاية "كولورادو" الأمريكية، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الأخيرة تصارع الموت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19).





وسلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن السارقة "إليزابيث دانيلز" كانت مسئولة في الأساس عن رعاية المسنة المريضة "باربرا جوست"، والتي كان قد تم تشخيص إصابتها بعدوى "كورونا".





يشار إلى أن "دانيلز" أقدمت على سرقة خاتم من الماس خاصة بـ"جوست" بالإضافة إلى بطاقتها البنكية، التي يقال إنها استخدمتها في نفس يوم وفاة الضحية.





وأفاد التقرير، نقلًا عن بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام بمدينة "دنفر" بولاية "كولورادو"، بأن "دانيلز" سرقت خاتم الضحية قبل وفاتها بأيام وقامت برهنه، كما سرقت بطاقتها البنكية، وتعتقد السلطات أنها استخدمتها في نفس يوم وفاة "جوست" بسبب وباء "كورونا"؛ واكتشفت عائلة الضحية جرائم السرقة أثناء إعداد الترتيبات الخاصة بجنازتها.





وأبلغ أفراد العائلة الشرطة المحلية، وقام المحققون بإصدار مذكرة بإلقاء القبض على "دانيلز"، حيث وُجهت إليها عدة تهم من بينها السرقة وسرقة الهوية.



