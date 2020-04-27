مسن يواجه عقوبة السجن لـ 5 أعوام بسبب محاولة جنونية لتهديد طليقته.. تفاصيل

من الممكن أن يواجه مسن أمريكي في الخامسة والخمسين من عمره عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام، إثر قيامه بتهديد زوجته السابقة على مدار سنوات، حتى وصل الأمر في نهاية المطاف إلى إرساله "فأر ميت" إلى منزلها بولاية "فلوريدا".





واعترف "رومني كريستوفر إليس"، وهو من ولاية "إنديانا" الأمريكية، مؤخرًا أمام محكمة بمدينة "تامبا" في "فلوريدا" بتهديده لزوجته وإرساله مواد ضارة إليها.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مضايقات وتهديدات "إليس" لزوجته السابقة استمرت لمدة 4 أعوام رغم انفصالهما رسميًا وإقامة كل منهما في ولاية مختلفة؛ وقد لجأ إلى تهديدها عبر إرسال رسائل نصية متعددة وصور ومقاطع فيديو بالإضافة إلى أغراض أخرى أرسلها عن طريق البريد.





وكانت الصدمة أنه أرسل إلى منزلها في إحدى المرات طردًا بداخله فأر ميت وزهرة سوداء، ذلك إلى جانب تهديده باستخدام العنف معها، ووصلت تصرفاته الجنونية إلى حد تهديدها بالقتل.



