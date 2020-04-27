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محافظات

ضبط 3 آلاف عبوة دواء مخالف في عيادة وسيارة طيب بالزقازيق

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الشرقيه تكثيف الحملات التفتيشيه والرقابيه على المنشآت الطبيه غير الحكوميه (الخاصه) بنطاق المحافظه لضبط المخالف منها ، والتحقق من مدى إلتزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمه للعمل ، ولضمان تقديم خدمه طبيه لائقه للمواطنين والمساهمه في رفع كفاءه المنظومه الصحيه.


وأضاف وكيل وزاره الصحه بالشرقية انه تم شن حملات تفتيشيه مفاجئه بالتنسيق مع إداراتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين تم خلالها مداهمه عياده طبيب مشهور بالزقازيق لم تصدر لها رخصه مزاوله النشاط بعد ، وذلك لإحكام الرقابه والسيطره على المنشات الطبيه غير الحكوميه وضبط المخالف منها واتخاذ ما يلزم قانونًا.


وأشار "مسعود" الي  أنه وبتفتيش عيادة الطبيب وسيارته الخاصة بعد إستصدار إذن من النيابة بتفتيشها ، تم العثور علي أدوية ومستلزمات مخالفة بواقع عدد ٣١٩٦( قرصا /عبوة/ وحدة زجاجية، ).


وقال انه تنوعت المضبوطات المخالفة مابين منشطات وأدوية مهربة مجهولة المصدر ، و أدوية خاصة بوزارة الصحة و التأمين الصحى محظور بيعها ، و أدوية  ومستلزمات طبية بدون فواتير  والبعض منها منتهى الصلاحية ، و مستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة مصنفة كغش تجارى.


وأضاف أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تحريز المضبوطات و تحرير المحضر اللازم برقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح أ.د.ط. مركز الزقازيق ، كما تم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص للطبيب المخالف ، و تشميع العيادة المخالفة و تحرير مذكرة لغلقها إداريًا .

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