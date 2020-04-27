ضبط تاجر حجب 4 أطنان أرز ومكرونة عن البيع بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة غربي الإسكندرية، لحجبه عن التداول 4 أطنان "أرز حر ومكرونة"، مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.



وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بحجب السلع الغذائية عن البيع بهدف رفع سعرها.



عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المخزن وضبط داخله كمية قدرها 4 أطنان "أرز حر ومكرونة"، تبين أنها مجهولة المصدر، وأنه قام بحجبها عن البيع بقصد رفع أسعارها.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

