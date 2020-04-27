AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:23 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهورى
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق بفض وإزالة الأسواق والتجمعات العشوائية للباعة الجائلين، في إطار تنفيذ قرارات رئيس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. 

وأوضح بيان، الاثنين، أنه في إطار ذلك قامت إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بفض سوق السويقات والتجمعات العشوائية ، وذلك بعد شكاوى الأهالى من إقامة السوق على الرغم من تحذيرات منع الأسواق للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

وفي سياق آخر أكد المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، تكثيف حملات تطهير  ورش وتعقيم المنشآت ومباني الادارات الخدمية والشوارع لمنع إنتشار فيرس كورونا المستجد بين المواطنين. 

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد شدد على منع إقامة الأسواق العمومية والعشوائية والتجمعات وتكثيف اعمال التطهير ورش المنشآت والشوارع تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المخالفين لقرارات الحظر، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. 
فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور
فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور
فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور
فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور
فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور
فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور
فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور
فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور
فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملحمة وطنية بأسوان لمواجهة فيروس كورونا.. مبادرات مجتمعية وتحركات للمسئولين لتطهير المنشآت والشوارع

للوقاية من فيروس كورونا.. تعقيم المنشآت الحكومية والقرى بالبحيرة

لمنع كورونا.. حملات لفض الأسواق في البحيرة

حملات مكبرة لفض الأسواق المخالفة بقرى ومراكز الشرقية

لمواجهة كورونا..حملات مكبرة لفض الأسواق والتجمعات بالشرقية

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور

ترشيحاتنا

الخيانة أم الإدمان.. تعليق مثير من سهير رمزي عن انفصالها من فاروق الفيشاوي

المحترف المصري عبد الغني: أعتز بلقب شبيه صلاح.. وأتمنى الوصول لمستواه

بنطلون ياسمين صبرى وحذاء غادة عادل.. دلائل تفضح فبركة برنامج رامز جلال.. تفاصيل

شاهد.. صور صادمة لـ سجن زعماء العصابات عرايا في سلفادور رغم كورونا

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

بعد إقرار البرلمان للقانون .. زيادة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

مسن يواجه عقوبة السجن لـ 5 أعوام بسبب محاولة جنونية لتهديد طليقته.. تفاصيل

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا