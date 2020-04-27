فض سوق وتجمعات عشوائية بالرحمانية وتطهير وتعقيم المنشآت ضد كورونا..صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق بفض وإزالة الأسواق والتجمعات العشوائية للباعة الجائلين، في إطار تنفيذ قرارات رئيس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.





وأوضح بيان، الاثنين، أنه في إطار ذلك قامت إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بفض سوق السويقات والتجمعات العشوائية ، وذلك بعد شكاوى الأهالى من إقامة السوق على الرغم من تحذيرات منع الأسواق للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وفي سياق آخر أكد المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، تكثيف حملات تطهير ورش وتعقيم المنشآت ومباني الادارات الخدمية والشوارع لمنع إنتشار فيرس كورونا المستجد بين المواطنين.





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد شدد على منع إقامة الأسواق العمومية والعشوائية والتجمعات وتكثيف اعمال التطهير ورش المنشآت والشوارع تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المخالفين لقرارات الحظر، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.