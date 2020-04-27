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محافظات

عزل رئيس الوحدة المحلية بقلابشو لسوء الأداء والإهمال في الدقهلية.. صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، المدفن الصحي والمقلب العمومي بقلابشو يرافقه المهندس عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينه بلقاس. 

وأكد محافظ الدقهلية في بيان، أنه جار استكمال انشاء المدفن الصحي بقلابشو، والذي يضم 4 خلايا على مساحة 50 فدانا تستوعب تجمعات القمامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وطلب من مسئولي الهيئة العربية للتصنيع زيادة ارتفاع الخلايا لزبادة الطاقة الاستيعابية لها،مشيرا إلى إننا نعمل على تطوير مقالب القمامة بقلابشو وتعظيم الاستفادة منها والعمل على الاستغلال الامثل للأرض المتاحة لتستوعب أكبر كميات من القمامة.


وتابع محافظ الدقهلية سير عمليات نقل تراكمات القمامة من منطقة مصنع سندوب للاطمئنان على سير العمل بالمعدل المتفق عليه مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل ما يقارب مليون طن من منطقة مصنع سندوب في إطار تطوير وانشاء أحدث مصنع هناك مشيرا إلى أنه تم نقل ما يزيد على 150 الف طن منذ توقيع العقد.

وكلف  محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة بلقاس بعرض تقرير مفصل عن أرض المحافظة في قلابشو والمقام عليها مزارع سمكية لتحديد الاستخدام الأمثل لها.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود مصنع تدوير أو مقلب يضر بصحة المواطنين أو يؤثر علي المصانع المجاورة ،وطلب من مسئولي الهيئة العربية للتصنيع التي تدير الموقع باستخدام أفضل السبل لحسن استخدام المساحات المتاحة وأن يستوعب المدفن المخلفات على مدار عقود. 

وتفقد محافظ الدقهلية مصنع المخلفات الزراعية والمقام على قطعة من مساحة 353 فدانا أملاك دولة بقلابشو وقرر عزل رئيس الوحدة المحلية بقلابشو لسوء الأداء والاهمال في استغلال موارد الدولة وكلف رئيس مركز بلقاس بعرض تقرير مفصل يشمل حصر كامل لممتلكات الدولة بنطاق المركز لتحديد أفضل سبل الاستفادة منها. 

تجدر الإشارة إلى أن أول جولة قام بها محافظ الدقهلية عقب توليه منصبه محافظا كانت في نفس المكان وعدد من مصانع تدوير القمامة بالمحافظة في إطار السعي الجاد لتحسين البيئة العامة للمواطنين.
عزل رئيس الوحدة المحلية بقلابشو لسوء الأداء والإهمال في الدقهلية.. صور
عزل رئيس الوحدة المحلية بقلابشو لسوء الأداء والإهمال في الدقهلية.. صور
عزل رئيس الوحدة المحلية بقلابشو لسوء الأداء والإهمال في الدقهلية.. صور
عزل رئيس الوحدة المحلية بقلابشو لسوء الأداء والإهمال في الدقهلية.. صور
عزل رئيس الوحدة المحلية بقلابشو لسوء الأداء والإهمال في الدقهلية.. صور
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