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أخبار العالم

لافروف: ترامب يُعَبِّر عن امتنانه لروسيا لمساعدة بلاده في مكافحة فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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أ ش أ
عبَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن امتنانه لروسيا؛ لمساعدة بلاده في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال محاضرة عبر الإنترنت لطلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لقد ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سابقًا المساعدة فيما يخص وباء كورونا المستجد، وقال الرئيس ترامب إنه قد يرحب بمثل هذه الإمكانية، ثم عبَّر خلال مكالمة هاتفية أخرى هذا الأسبوع عن امتنانه لبلادنا لمساعدة الولايات المتحدة في مكافحة الفيروس، وقال إن بلاده جاهزة عندما سيكون لديها إمكانية لأن تساعدنا".
كانت روسيا قد أرسلت طائرة من طراز "آن-124" الروسية إلى نيويورك، مُحَمَّلَة بمساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، حيث كان على متنها المعدات والمطهرات والنظارات والأقنعة وأجهزة التنفس.
ويواجه العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد، إضافة إلى انهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
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