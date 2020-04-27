AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

غرامة 500 جنيه للمخالفين.. البرلمان يحارب النفايات الطبية لمنع عدوى كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:19 م
القاء قمامة
القاء قمامة
Advertisements
أحمد أيمن
حذر نواب البرلمان، من خطورة النفايات والمخلفات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا سواء كمامات أو قفازات وغيرها، مطالبين بالتخلص الآمن من هذه النفايات، حتى لا تكون مصدر لنقل العدوي وانتشارها.

وفي هذا الشأن، تقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حول  التخلص الآمن من النفايات الخاصة بمصابى الفيروس، خاصة أن كل يوم تخرج من مستشفيات العزل الصحى آلاف من القفازات والكمامات والبذلات الواقية والسرنجات الطبية المستخدمة، إلى سلال المهملات، حيث يقوم الأطباء والتمريض بعد التعامل مع المصاب بفيروس كورونا، باستبدالها بأخرى جديدة معقمة، مما يمثل تحديا جديدا أمامنا حتى لا تكون سببا فى تفشى الوباء.

وأكد بركات فى طلبه، أن قطاع المخلفات الطبية الخطرة شهد زيادة ملحوظة فى الكميات اليومية، منذ ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى مصر، حيث يُقدر متوسط حجم النفايات الطبية، وفق افتراضات حسابية، تعتمد على معدل التولد اليومى لكل سرير «حسب نوعه»، أو معدل التولد اليومى لكل منشأة صحية، مثل المعامل أو الصيدليات بـ 300 طن يوميا.

محطات معالجة

بدوره طالب النائب محمد زين الدين، ببناء المزيد من محطات معالجة النفايات الطبية بالقرب من المستشفيات التي تضم حالات مصابة بالفيروس للتخلص الفوري من النفايات، والتعامل مع تلك المخلفات على أنها نفايات سريرية، ويجب تعقيمها قبل حرقها في درجات حرارة عالية في منشآت مخصصة، وإلا فإنها ستهدد صحة الأشخاص الأصحاء، وكذلك توعية المواطنين بضرورة التخلص من المخلفات ذات الاستخدام الواحد في حاويات النفايات، كخطوة أولى مبدئة، بدلا من إلقائها في الشوارع بعشوائية ما ينذر بتفاقم المشكلة وتوليد كارثة من رحم كارثة.

500 جنيه غرامة

في سياق متصل، طالبت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة تطبيق غرامة 500 جنية علي كل من يقوم بالقاء القمامة في الشارع المصري، سواء كانت مستلزمات صحية ( جونتي - كمامة) أو غيريها، لمنع انتشاء فيروس كورونا في المجتمع، موضحة أن خطورة  الامر لا تتطلب انتظار اطلاق تشريعات وقوانين جديدة للحفاظ علي البلد من خطر تلك الفيروس ولكن الواجب الان هو تطبيق القوانين المشرعة والتي تتضمن تلك الامور.

مفارم طبية

فيما أوضح النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه يتم التخلص من النفايات الطبية سواء المستخدمة في مواجهة فيروس كورونا أو غيرها من المستلزمات الطبية عن طريق الحرق داخل محارق موزعة على عدة مناطق بالجمهورية، مطالبا بتغيير هذه الاستراتيجية والاعتماد على المفارم بدلا من المحارق في عملية التخلص من النفايات لكونها أكثر آمانا وأقل تكلفة في الصيانة، كما طالب النائب بضرورة توفير صناديق مخصصة للنفايات الطبية بالشوارع للمواطنين كنظيرتها بالمستشفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آثارها مدمرة للإنسان والبيئة.. برلماني يحذر من نفايات كورونا

تشريعية النواب تطالب بتطبيق هذه العقوبة علي ملقي النفايات في الشارع

أخبار البرلمان.. 3 شواهد ترجح تراجع المحروقات في التسعيرة الجديدة.. و100 جنيه غرامة لملقي النفايات في الشارع

البرلمان يتدخل للتخلص الآمن من النفايات الطبية.. نواب: 500 جنيه غرامة لملقي الكمامات بالشوارع.. ويؤكدون ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين

آمنة لمنع العدوى.. البيئة تكشف طريقة التخلص من النفايات الطبية.. فيديو

برلماني يطالب بزيادة محطات معالجة النفايات الطبية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 213 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

إحالة رشوة هيئتي الخدمات الحكومية والطرق والكباري لـ الجنايات

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

بنطلون ياسمين صبرى وحذاء غادة عادل.. دلائل تفضح فبركة برنامج رامز جلال.. تفاصيل

أخبار ياسمين صبري.. بنطلونها يفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. وسعر غير متوقع لحقيبتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها

بتصميم خيالي .. تسريب صور بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 bmw coupe

أيها أجمل؟ .. أبرز إطلالات نيللي كريم بالكاجوال وفساتين السهرة