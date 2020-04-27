غرامة 500 جنيه للمخالفين.. البرلمان يحارب النفايات الطبية لمنع عدوى كورونا

حذر نواب البرلمان، من خطورة النفايات والمخلفات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا سواء كمامات أو قفازات وغيرها، مطالبين بالتخلص الآمن من هذه النفايات، حتى لا تكون مصدر لنقل العدوي وانتشارها.





وفي هذا الشأن، تقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حول التخلص الآمن من النفايات الخاصة بمصابى الفيروس، خاصة أن كل يوم تخرج من مستشفيات العزل الصحى آلاف من القفازات والكمامات والبذلات الواقية والسرنجات الطبية المستخدمة، إلى سلال المهملات، حيث يقوم الأطباء والتمريض بعد التعامل مع المصاب بفيروس كورونا، باستبدالها بأخرى جديدة معقمة، مما يمثل تحديا جديدا أمامنا حتى لا تكون سببا فى تفشى الوباء.





وأكد بركات فى طلبه، أن قطاع المخلفات الطبية الخطرة شهد زيادة ملحوظة فى الكميات اليومية، منذ ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى مصر، حيث يُقدر متوسط حجم النفايات الطبية، وفق افتراضات حسابية، تعتمد على معدل التولد اليومى لكل سرير «حسب نوعه»، أو معدل التولد اليومى لكل منشأة صحية، مثل المعامل أو الصيدليات بـ 300 طن يوميا.





محطات معالجة





بدوره طالب النائب محمد زين الدين، ببناء المزيد من محطات معالجة النفايات الطبية بالقرب من المستشفيات التي تضم حالات مصابة بالفيروس للتخلص الفوري من النفايات، والتعامل مع تلك المخلفات على أنها نفايات سريرية، ويجب تعقيمها قبل حرقها في درجات حرارة عالية في منشآت مخصصة، وإلا فإنها ستهدد صحة الأشخاص الأصحاء، وكذلك توعية المواطنين بضرورة التخلص من المخلفات ذات الاستخدام الواحد في حاويات النفايات، كخطوة أولى مبدئة، بدلا من إلقائها في الشوارع بعشوائية ما ينذر بتفاقم المشكلة وتوليد كارثة من رحم كارثة.





500 جنيه غرامة





في سياق متصل، طالبت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة تطبيق غرامة 500 جنية علي كل من يقوم بالقاء القمامة في الشارع المصري، سواء كانت مستلزمات صحية ( جونتي - كمامة) أو غيريها، لمنع انتشاء فيروس كورونا في المجتمع، موضحة أن خطورة الامر لا تتطلب انتظار اطلاق تشريعات وقوانين جديدة للحفاظ علي البلد من خطر تلك الفيروس ولكن الواجب الان هو تطبيق القوانين المشرعة والتي تتضمن تلك الامور.





مفارم طبية



