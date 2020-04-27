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محافظات

الأورمان توزع 8 آلاف كرتونة رمضانية في كفرالشيخ

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلنت جمعية الأورمان، اليوم، تنفذ خطة متكاملة لتوزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة في قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ

وذلك، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى .

وأوضح مدير عام الأورمان أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة كفرالشيخ يشمل توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية فى جميع عزب وقرى فى جميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة .

وأضاف شعبان أن الجمعية انتهت من تعبئة كراتين رمضان وبدأت التوزيع قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل إلى أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان .

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بدءأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وخاصة القرى الأكثر احتياجًا .
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