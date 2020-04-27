AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاومينج يوهم الطلاب بعقد اجتماع لـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: لا تلتفتوا لهذا العبث

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:49 م
شاومينج
شاومينج
Advertisements
ياســـمين بدوي
نشرت منذ قليل صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها : هناك اجتماع يجري الأن حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة .

ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، موجها رسالة لطلاب الثانوية العامة : أرجوكم لا تلتفتوا إلى مثل هذا العبث ، فنحن نؤكد أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 7 يونيو 2020 ، و نتمنى الا يجد في الامر جديد وتسير الامتحانات على خير .


واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا سيجد الطلاب ما يلي في لجان الامتحانات :

- بوابات تعقيم 
- سيتم فرض مسافات كبيرة بين الطلاب داخل كل لجنة
- سيتم توزيع كمامات يوميا على جميع الموجودين في اللجنة
- سيتم تعقيم الفصول قبل و بعد الامتحان بشكل محترف
- سيتم توزيع  " غطاء للقدم" على جميع الطلاب و المعلمين الموجودين قبل دخول اللجنة 
 كما تقرر زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة مرة و نصف اكثر لتقليل عدد الطلاب في اللجنة الواحدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نؤكد ان الشائعات لا تنتهي ، ووصلت الجرأة من البعض الى ادعاء اخبار كاذبة على لسان الوزير و نائبه بشأن حدوث لقاءات مع رئيس الجمهورية للاستجابة لمطالب تأجيل أو إلغاء امتحانات الثانوية العامة.

كما عبر وزير التربية والتعليم ، عن استياءه ممن يعملوا حاليا على تحريض الطلاب على المطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة و استبدالها بإمتحانات قدرات ، حيث قال : جزء كبير جدا ممن يتصدروا هذه المشاهد التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لهم اصلا بالثانوية العامة ، ولكنهم فقط يجدون شهرة كبيرة و شخصية يصنعونها من لا شئ بالركوب على قضية تهم أكبر عدد من الناس "التريند" .

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة الرافضين النزول لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في اللجان ابتداء من 7 يونيو 2020 خوفا من الإصابة بفيروس كورونا في تجمعات الطلاب.

قال وزير التربية والتعليم "لو قلقان من دخول الامتحانات السنة دي انتظر للسنة الجاية". 

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم ليست في معركة عند مع طلاب الثانوية العامة ، بل إن الوزارة تتحدث بالمنطق والقانون ، والقانون ينص على عقد امتحانات لطلاب الثانوية العامة و تسليم نتيجته لوزارة التعليم العالي للتولى بناءا عليها تنسيق دخول الجامعات ، عايزين نعمله في يونيو ماشي عايزين نعمله في سبتمبر ماشي بس هانزق 3 اشهر في حياة كل الناس وهنا لازم وزارة التعليم العالي توافق على ده وتشوف ايه انعكاس ده على الجامعات.


وقال وزير التربية والتعليم "امتحانات الثانوية العامة يوم 7 يونيو ونتمنى ألا يجد جديد في الاوضاع الحالية وتتم الامتحانات على خير".

جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020  الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
شاومينج يوهم الطلاب بعقد اجتماع لـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: لا تلتفتوا لهذا العبث
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: سنكشف على طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجان الامتحانات لتجنب انتشار كورونا

وزير التعليم ينفي تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020 .. ويؤكد: دي إشاعة

وزير التعليم: سنعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها.. 14 طالبا فقط في كل لجنة مع ترك مسافات بينهم .. تعقيم اللجان وكل الموجودين فيها تحت إشراف وزارة الصحة.. وإعلان تفاصيل جديدة منتصف مايو

طارق شوقي ينفي حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة .. ويؤكد انطلاق الامتحانات 7 يونيو في لجان معقمة .. وموقع التعليم يخصص رابطا إلكترونيا لتلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة

وزير التعليم: كمامات لطلاب الثانوية العامة وبوابات تعقيم للجان والكنترولات

وزير التعليم: توزيع كمامة وغطاء قدم يوميا على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ٢٧-٤-٢٠٢٠

روح الفانلة الحمراء.. حمودي يحن للأهلي

في عيد ميلاد أحمد زاهر ..تعرف على المرض الخطير الذي تعافي منه

فى عيد ميلاد سناء يوسف.. عمرها الحقيقى وقصة التعدى على خادمتها جنسيا

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

رئيس الوزراء عن كورونا: حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج فحوصاتها إيجابية بدون أعراض.. حالة محيرة لعارضة أزياء مصابة بـ كورونا

جددي سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها