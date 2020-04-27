شاومينج يوهم الطلاب بعقد اجتماع لـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: لا تلتفتوا لهذا العبث

هناك اجتماع يجري الأن حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة





ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، موجها رسالة لطلاب الثانوية العامة : أرجوكم لا تلتفتوا إلى مثل هذا العبث ، فنحن نؤكد أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 7 يونيو 2020 ، و نتمنى الا يجد في الامر جديد وتسير الامتحانات على خير .









واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا سيجد الطلاب ما يلي في لجان الامتحانات :

- بوابات تعقيم - سيتم فرض مسافات كبيرة بين الطلاب داخل كل لجنة - سيتم توزيع كمامات يوميا على جميع الموجودين في اللجنة - سيتم تعقيم الفصول قبل و بعد الامتحان بشكل محترف - سيتم توزيع " غطاء للقدم" على جميع الطلاب و المعلمين الموجودين قبل دخول اللجنة

- كما تقرر زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة مرة و نصف اكثر لتقليل عدد الطلاب في اللجنة الواحدة.





وأضاف وزير التربية والتعليم : نؤكد ان الشائعات لا تنتهي ، ووصلت الجرأة من البعض الى ادعاء اخبار كاذبة على لسان الوزير و نائبه بشأن حدوث لقاءات مع رئيس الجمهورية للاستجابة لمطالب تأجيل أو إلغاء امتحانات الثانوية العامة.





كما عبر وزير التربية والتعليم ، عن استياءه ممن يعملوا حاليا على تحريض الطلاب على المطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة و استبدالها بإمتحانات قدرات ، حيث قال : جزء كبير جدا ممن يتصدروا هذه المشاهد التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لهم اصلا بالثانوية العامة ، ولكنهم فقط يجدون شهرة كبيرة و شخصية يصنعونها من لا شئ بالركوب على قضية تهم أكبر عدد من الناس "التريند" .





وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة الرافضين النزول لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في اللجان ابتداء من 7 يونيو 2020 خوفا من الإصابة بفيروس كورونا في تجمعات الطلاب.

قال وزير التربية والتعليم "لو قلقان من دخول الامتحانات السنة دي انتظر للسنة الجاية".

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم ليست في معركة عند مع طلاب الثانوية العامة ، بل إن الوزارة تتحدث بالمنطق والقانون ، والقانون ينص على عقد امتحانات لطلاب الثانوية العامة و تسليم نتيجته لوزارة التعليم العالي للتولى بناءا عليها تنسيق دخول الجامعات ، عايزين نعمله في يونيو ماشي عايزين نعمله في سبتمبر ماشي بس هانزق 3 اشهر في حياة كل الناس وهنا لازم وزارة التعليم العالي توافق على ده وتشوف ايه انعكاس ده على الجامعات.

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وقال وزير التربية والتعليم "امتحانات الثانوية العامة يوم 7 يونيو ونتمنى ألا يجد جديد في الاوضاع الحالية وتتم الامتحانات على خير".

جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 وفقا لـالمعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية

نشرت منذ قليل صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها :