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منوعات

فيديو جديد للشهيد أحمد المنسي مع أبنائه.. بتحبوا بابا قد إيه

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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مريم صليب
بالتزامن مع عرض مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة الذي يجسد دور الشهيد أحمد المنسي من الجيش المصري ، تفاعل الجماهير مع المسلسل منذ المشهد الأول في الحلقة الأولى نظرا للحب الفطري الذي تربى عليه المصريين للجيش. 

تداول رواد التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية صورا للشهيد المنسي و شهداء القوات المسلحة يعلنون بها فخرهم بجنود جيشهم و أنهم مخفورين في ذاكرتهم و لن ينسوا دورهم في حماية المصريين أبدا . 

بعيدا عن المقطع الشهير الذي بثته القنوات الفضائية للشهيد المنسي للرسالة الصوتية التي كان يؤكد فيها أنه ماتزال على قيد الحياة و معه عدد من الجنود ، ظهر مقطع آخر له مع أبنائه في المنزل عرضته فضائية "dmc" . 

ظهر المنسي و هو يداعب اطفاله بكل ود و حب أثناء وجوده في المنزل ، و أنه بالرغم من قوته  و صلابته كضابط من أقوى الضباط في الجيش كان أبا حنونا على أطفاله وديع القلب . 

داعب المنسي أطفاله الصغار في الفيديو قائلا " بتحبو بابا قد إيه" ، ليرد الأطفال عليه " أد الدنيا"  ،.. ذلك المقطع الذي أثر في الكثير من المواطنين على وسائل التواصل الإجتماعي 
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