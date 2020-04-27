فيديو جديد للشهيد أحمد المنسي مع أبنائه.. بتحبوا بابا قد إيه





تداول رواد التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية صورا للشهيد المنسي و شهداء القوات المسلحة يعلنون بها فخرهم بجنود جيشهم و أنهم مخفورين في ذاكرتهم و لن ينسوا دورهم في حماية المصريين أبدا .





بعيدا عن المقطع الشهير الذي بثته القنوات الفضائية للشهيد المنسي للرسالة الصوتية التي كان يؤكد فيها أنه ماتزال على قيد الحياة و معه عدد من الجنود ، ظهر مقطع آخر له مع أبنائه في المنزل عرضته فضائية "dmc" .





ظهر المنسي و هو يداعب اطفاله بكل ود و حب أثناء وجوده في المنزل ، و أنه بالرغم من قوته و صلابته كضابط من أقوى الضباط في الجيش كان أبا حنونا على أطفاله وديع القلب .





داعب المنسي أطفاله الصغار في الفيديو قائلا " بتحبو بابا قد إيه" ، ليرد الأطفال عليه " أد الدنيا" ،.. ذلك المقطع الذي أثر في الكثير من المواطنين على وسائل التواصل الإجتماعي

بالتزامن مع عرض مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة الذي يجسد دور الشهيد أحمد المنسي من الجيش المصري ، تفاعل الجماهير مع المسلسل منذ المشهد الأول في الحلقة الأولى نظرا للحب الفطري الذي تربى عليه المصريين للجيش.