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أخبار العالم

جونز هوبكنز: أمريكا تسجل 638 وفاة و18787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 638 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 55118.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 18.787 إصابة حديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 972.969 شخصا.

وذكرت وكالة "رويترز" ان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز 3 ملايين حالة.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل ثلاثة ملايين إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات تجاوز 207  آلاف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الاثنين.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,012,387 حالة حول العالم.

وأشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ  207,885 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 888,073 شخصا.
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