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توك شو

به كم كبير من السادية.. المصنفات الفنية تحرر محضرا ضد برنامج رامز جلال.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:19 م
رامز جلال
رامز جلال
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حمزة شعيب
قال خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد برنامج رامز جلال.

وأضاف "عبد الجليل"، أثناء مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن البرنامج به كم كبير من مظاهر السادية والعنف، وأن الأطفال يقلدون ما يشاهدونه، وهذا خطر على المجتمع والذوق العام.
وأكد أنه رفع مذكرة إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث إجراءات وقف البرنامج.

وأوضح أنه يرفض البرنامج بالكامل ويثمن بيان مستشفى الصحة النفسية وتحركات المستشار مرتضى منصور فهذا الاستهتار والاستهزاء غير مقبول ولم يشاهد مثله في حياته.


وختم أنه يقدم بلاغاته ضد البرنامج للسنة الثالثة على التوالي ولكن دون نتيجة.
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