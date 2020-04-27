اتحاد الكرة يستعين بالإسكندرية لإنهاء أزمة استئناف الدوري.. تفاصيل

يواجه مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أزمة حال استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد الإعلان عن وضع تصور بإقامة بقية المباريات على ملاعب القاهرة.
قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن الإعلان عن إقامة المباريات على ملاعب فى القاهرة حال عودة المسابقة المحلية سوف يصطدم بإقامة مباريات النادي المصري فى ظل تمسك الأخير بمبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب اعتياد الفريق البورسعيدى على خوض مبارياته فى ملعب برج العرب بالإسكندرية وغيرها من الملاعب خارج القاهرة وذلك بعد أحداث استاد بورسعيد عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي.
أضاف: مسئولى الجبلاية وضعوا شروطا لإقامة مباريات الدورى فى القاهرة منها تعقيم الاستادات وخضوعها الى الإجراءات الصارمة والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا لافتا إلى أن اللجنة الخماسية تبحث تفادي الدخول فى أزمات مع النادي المصري نظرا لمطالبة فى إرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى خوض مبارياته خارج ملاعب القاهرة.
لفت إلى أن مسئولى الجبلاية يدرسون إضافة ملعب تابع إلى الإسكندرية لتفادى مواجهات النادى المصرى فى القاهرة تفاديا للدخول فى صدام مع الفريق البورسعيدى فى حال استئناف بطولة الدورى الممتاز.
يذكر أن مسئولو اتحاد كرة القدم استقروا على عدد من المواعيد لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز، والتى توقفت فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.
وعلم "صدى البلد" أن اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري رغم تفشي كورونا وينتظر اتحاد كرة القدم الضوء الأخضر من الجهات المسؤولية عن محاربة كورونا فى مصر والسيطرة عليه من أجل عودة استكمال النشاط الكروي كما هو دون أى تغيير.
وحدد اتحاد الكرة أواخر شهر يونيو المقبل كموعد مقترح لاستكمال النشاط، أملا فى السيطرة على الكورونا وعودة الحياة الرياضية لطبيعتها من جديد كما اقترح مسئولو الجبلاية 15 يوليو فى حال استمرار الكورونا خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد أيضا أول أغسطس المقبل كحد أقصي لاستكمال المسابقة.