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توك شو

أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الأنفلونزا.. وأزمة بين حسن شاكوش وعمر كمال بسبب بنت الجيران

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:36 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد الإخباري" خلال الساعات الأخيرة مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن فيروس كورونا معدى وهنا تكمن خطورته، مضيفا أن الدولة حريصة على صحة المواطنين وعلى التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على الاقتصاد المصري.

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تقدم ببلاغ رسمي لوقف برنامج رامز جلال.

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيادة عدد الإصابات بـ فيروس كورونا وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

دخلت الفنانة أمينة خليل في حالة صدمة، بعد ظهور رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج " رامز مجنون رسمي "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن  أغنية بنت الجيران ليست ملك الفنان عمر كمال، مضيفا:" الاغنية بنت الجيران بتاعتي انا وشيلت من صوتي وخليته يغني معايا فيها ".
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