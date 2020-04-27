أول مرة أعملها.. طلب غريب لـ أمينة خليل من رامز جلال.. فيديو





اقرأ ايضا شاهد.. صدمة أمينة خليل بعد رؤية رامز جلال

وطلبت الفنانة أمينة خليل طلب غريب من نوعه من الفنان رامز جلال، قائلا:"عاوز اقلع الجزمة عشان هتبوظ من المية وهو ما دفع الفنان رامز جلال لمساعدتها فى خلع الحذاء وهي على الكرسي، مردفا:" أول مرة أعملها بس ماشي".





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.







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ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.





وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.



