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ديني

تشجيع الأطفال على الصيام.. البحوث الإسلامية توصي بـ6 خطوات عملية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:17 ص
تشجيع الاطفال على
تشجيع الاطفال على الصيام.. البحوث الإسلامية توصي ب 6 خطوات
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يارا زكريا
أوصى مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، الآباء والأمهات بالقيام بـ6 خطوات عملية لتشجيع الأطفال على الصيام، وهن:

1》الشرح، بأن تشرح كيفية الصيام لهم.

2》 التشجيع على الصيام بالمكافآت المختلفة.

3》 الثناء عليهم وتشجيعهم أما الجميع.

4》 المنافسة المحمودة فيما  بين الأطفال.

5》 التدريب على الدروس المستفادة من الصيام.

6》 عدم التأنيب إذا لم يستطيعوا الصيام.

السن المناسب لتعويد الأطفال على الصيام 

من جانبه، أفاد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بتدريب الأطفال على الصلاة في عمر السابعة، منوهًا بأنه يمكن قياس مسألة الصيام على فريضة الصلاة.

وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «متى ينبغي أن نعلم أطفالنا الصيام؟»، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»، منوهًا بأنه يمكن قياس مسألة صيام الأطفال على هذا الحديث الشريف.

وتابع: بمعنى أن فترة التدريب على الصيام تبدأ من سن 7 سنوات، حيث يبدأ الطفل في الشعور و أن يعقل الشريعة والأحكام الشرعية، لذا ينبغي أن يبدأ الوالدان في تدريب الطفل على الصيام، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتدرب الطفل على الصيام والصلاة في هذه المرحلة، ربما كبر سنه وامتنع عن الصيام، فكثير ممن لا يصومون، يقولون أن سبب امتناعهم عن الصيام أنهم لم يتدربوا عليه في الصغر.

وأضاف أنه يُكلف الطفل بالصيام شرعًا منذ البلوغ، لكن لا مانع أن يبدأ الوالدين بتدريبه من سن السابعة وقبل البلوغ حتى يتدرب على ذلك ويسهل عليه، لافتًا إلى أنه إذا صام الطفل قبل بلوغه فله ثواب هذا الصيام عند الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن فرضًا عليه.

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