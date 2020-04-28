لإغاثة الملهوف.. السعودية توزع أكثر من 2000 سلة غذائية في اليمن وباكستان.. ومسئولون يوجهون الشكر للمملكة

* توزيع 1,200 سلة غذائية تزن 88 طنًا و800 كيلو جرام في اليمن

* 1,688 سلة غذائية رمضانية ذهبت للأسر المحتاجة والفقيرة بباكستان

* متضررو السيول باليمن يحصلون على 600 خيمة و3,600 بطانية و1,200 بساط





لعب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورا بالغ الأهمية في مواجهة ومكافحة الاثار المترتبة علي إنتشار جائحة كورونا في كلا من اليمن وباكستان.





ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية للمتضررين فى اليمن وباكستان من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.





وسيتم خلال المشروع توزيع 1,200 سلة غذائية، تزن 88 طنًا و800 كيلو جرام، في مديريات المكلا وغيل باوزير ومنطقة ميفع في مديرية بروم ميفع.





وأشاد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في مساندة أبناء حضرموت خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها اليمن والعالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا.





كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ المرحلة الثالثة للنازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت خيامهم في الأيام الماضية بمحافظة مأرب.





واشتملت المواد على 600 خيمة، و3,600 بطانية، و1,200 بساط، يستفيد منها 3,600 فرد.





وثمن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية الذي تقدمه للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، منوها بالاستجابة السريعة في تلبية النداء الذي وجهته المحافظة في إغاثة ومساعدة المتضررين، حيث تواجد مركز الملك سلمان للإغاثة في الميدان منذ الوهلة الأولى وكان له السبق في رفع المعاناة عن المتضررين.





ولفت محافظ مأرب النظر إلى أن هذه المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز ستسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن الأسر المتضررة بالسيول وتخفيف ما أصابها من ضرر.





وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز.





الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع ما يقارب 2,000 خيمة و 12,000 بطانية و 4,000 بساط، يستفيد منها نحو 12,000 فرد.





وفي إطار متوازٍ، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 1,688 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة والفقيرة في مناطق لاهور، و فيصل آباد، وجهنق، التابعة لإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 10,128 فردًا.





وجرى توزيع 1,250 سلة غذائية، تزن 41 طنًا و250 كيلو غرام بمنطقة لاهور، استفاد منها 7,500 فرد، و 213 سلة غذائية، تزن 7 أطنان و29 كيلو غراما، في منطقة فيصل آباد، استفاد منها 1,278 فردًا، و225 سلة غذائية، تزن 7 أطنان و425 كيلو جراما ، في مدينة جهنق استفاد منها 1,350 فردًا.

وقدّم حاكم إقليم البنجاب شودري سرور خالص شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز لوقوفها مع باكستان في كافة الأوقات والأزمات، منوهًا بالدور المميز الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديمه للمساعدات في ظل هذه الظروف.