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أخبار العالم

حفتر يتصدر تويتر بعد قبوله التفويض الشعبي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:21 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر حفتر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب قبوله التفويض الشعبى  وإسقاط الاتفاق السياسي أو ما يطلق عليه اتفاق الصخيرات.

وخرج مواطنون ليبيون، مساء امس، إلى شوارع مدينة "بنغازي" شرق البلاد، احتفاء بكلمة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي أعلن فيها قبوله التفويض الشعبي وإسقاط الاتفاق السياسي.

جاءت تعليقات رواد تويتر كالآتى: 

‏يجب أن تقدم الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والامارات الدعم الكامل لحفتر في هذا الوقت بالذات ‎#حفتر
‏‎
اللهم في هذا الشهر الكريم أن ترجع ليبيا موحدة ويلتم شمل أخواننا وأن يوفقه الله لما فيه صالح البلاد والعباد.

‏بعد تفويض الشعب الليبي اللواء خليفة ‎#حفتر بإسقاط اتفاق الصخيرات وتوليه قيادة البلاد..

نتمنى من الدول العربية الدعم السياسي للقائد خليفة حفتر والاعتراف بالمجلس العسكري الليبي . 

الف مبروك للشعب الليبى.. ‏اللهم احفظ ‎#ليبيا وشعبها ورئيسها  ‎#حفتر وسدد خطاه لما هو خير للبلاد والعباد أمين.

واعتبر المواطنون الليبيون أن قبول القائد العام للجيش للتفويض الذي طالبوه به ومنحوه إياه؛ خطوة تشكل ارتياحا لدى المواطنين، باعتباره الأكثر قدرة على إدارة البلاد نحو مرحلة انتقالية يجرى القضاء فيها على الإرهاب وإقامة دولة مدنية ذات مؤسسات دائمة ومستقرة.
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