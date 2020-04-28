رواد مواقع التواصل يتداولون صورة للشهيد المنسي برفقة أبنائه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، صورة الشهيد "أحمد المنسي" برفقه أبنائه أبنائه.
يذكر أنه فى 7 من يوليو عام 2017، سطر التاريخ ملحمة وطنية جديدة على أرض سيناء الحبيبة، وهى معركة " البرث" وقدم فيها الضباط والجنود أرواحهم فداء لبلدهم وإحباط مخطط الدولة الداعشية وقتها بالسيطرة على منطقة البرث وعدد من الأكمنة الحدودية في مدينة رفح بشمال سيناء.
واستشهد في تلك المعركة الباسلة اثنان من قائدى الكتيبة 103 صاعقة وهما الشهيدان، العقيد أحمد منسي والرائد احمد الشبراوى من أبناء محافظة الشرقية وعدد من الضباط والجنود.
والعقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، هو ولد 1977م، في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة.
والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم «SEAL» عام 2001 ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، حصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام 2013، وتولى قيادة الكتيبة «103» صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامى حسنين الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام 2016.
وجاءت التعليقات من رواد الفيسبوك كالاتي:
-المنسي أثبت ان القائد مش بالغلظة والقسوه لما قال "انا معنديش عسكري يرقد"
انا اقدم واحد هنا ومفيش حد فيكم اقدم مني وبقولكم اهو مفيش عسكري عندي يرقد واللي يقولك ارقد قوله انا مكسر الامر وخليه يدورك ليا وانا هشوف شغلي معاه .
-انت لوحدك تقع عليك مسئولية #الاختيار بين الحق و الباطل ، بين بلدك و عدوك .
-هو بطل من نوع خاص
-ياشهيد مصر كلها بتدعيلك في جنة الخلد ياشهيد مع الانبياء والصالحين
منسي الاسطوره كان بطل ومقاتل من الدرجه الاولي
ومن نوع نادر
وكان انسان وشاعر وفنان وعازف كان تركيبه كدا
توليفه خصوصي
كان شجاع وقلبه ميت وصاحب المهام المستحيله
رجل من اهل الجنه علي الارض
في القلب مسكنكم سيدي الشهيد
جدير بالذكر أنه يتم عرض مسلسل ” الإختيار “ في الماراثون الرمضاني لهذا العام، بطولة النجم أمير كرارة، وكوكبة من النجوم الشابة التي تشارك في العمل الملحمي البطولي للمسلسل، الذي يسجد شخصية أحد أبطال القوات المسلحة التي حفر أسمه من نور كبطل من أبطال القوات المسلحة الباسلة والشهداء اللذين سيتذكرهم التاريخ مرارًا لبطولاتهم الشامخة ودمائهم الذكية التي رويت تراب الوطن.