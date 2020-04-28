رواد مواقع التواصل يتداولون صورة للشهيد المنسي برفقة أبنائه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، صورة الشهيد "أحمد المنسي" برفقه أبنائه أبنائه.

يذكر أنه فى 7 من يوليو عام 2017، سطر التاريخ ملحمة وطنية جديدة على أرض سيناء الحبيبة، وهى معركة " البرث" وقدم فيها الضباط والجنود أرواحهم فداء لبلدهم وإحباط مخطط الدولة الداعشية وقتها بالسيطرة على منطقة البرث وعدد من الأكمنة الحدودية في مدينة رفح بشمال سيناء.





واستشهد في تلك المعركة الباسلة اثنان من قائدى الكتيبة 103 صاعقة وهما الشهيدان، العقيد أحمد منسي والرائد احمد الشبراوى من أبناء محافظة الشرقية وعدد من الضباط والجنود.