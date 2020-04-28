خوفا من عدوي كورونا.. أهالى سوهاج يشكون من إقامة سوق مسجد العارف بالله

أرسل القارئ يسري أحمد المقيم فى محافظة سوهاج بشكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من تكدس وتجمع عشرات المواطنين بسبب استمرار إقامة سوق مسجد العارف بالله فى سوهاج، بالمخالفة لتعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا .





وقال في رسالته :نحن سكان سوهاج نعاني من الزحام الشديد بسبب سوق العارف بالله؛ لافتا فى رسالته إلى أن التجمعات تهدد بانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع".

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رافة باهالي المنطقة.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.