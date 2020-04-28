معظمهم غير مواطنين.. سلطنة عمان تسجل 82 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت سلطنة عمان اليوم، الثلاثاء، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة العمانية، فإن الإصابات الجديدة تضم 40 حالة لعمانيين و42 حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2131 حالة.





وأضافت الصحة العمانية أن 364 حالة من المصابين بـ "كوفيد-19" قد تماثلت للشفاء.





وأشارت الصحة العمانية إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 10 حالات.





وطالبت وزارة الصحة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي.