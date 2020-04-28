بينها القيادة تحت تأثير المخدر.. ضبط 204 مخالفات مرور في أسوان

تواصل مديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون.









وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 204 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص، بجانب تحرير 26 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 28 مخالفة.









كما تحررت 63 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 85 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.









وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطى المواد المخدرة من الحشيش والبانجو والأقراص مخدرة .









وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.









كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إستمرار الحملات الأمنية.









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