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أخبار البلد

ثالث أبناء الكنيسة.. إصابة كاهن بإيبراشية الفيوم بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:02 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إصابة أحد الأباء الكهنة بإيبراشية الفيوم بفيروس كورونا المستجد وأنه تم نقله إلى مستشفى الحجر الصحى بالباجور بمحافظة المنوفية. 

وقال القس بولس حليم – في تصريح لـ"صدى البلد" – إن القس تكلا شفيق كاهن كنيسة البابا أثناسيوس الرسول بالفيوم أصيب بفيروس كورونا المستجد وأنه يخضع حاليا للرعاية الصحية اللازمة.

ودعا القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة، كافة الأباء الكهنة لاتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الاختلاط، خاصة بعد أن اتخذ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إجراءات وقائية للوقاية من انتشار الفيروس. 

كان مصدر كنسى أكد إصابة القمص بيشوى ناروز كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بقنا بفيروس كورونا، وأنه تم نقله إلى مستشفى العزل بمدينة إسنا.

يشار إلى أن القمص بيشوى ناروز من مواليد 22 مايو 1949 وهو من خريجي كلية الطب جامعة أسيوط وكان يحمل اسم نادى قبل سيامته قسا في 17 يونيو 1979 ، فيما نال درجة القمصية في 19 أبريل عام 1981.

وفي سياق متصل، أُعلن إصابة القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط بفيروس كورونا المستجد وأن حالته مستقرة، وأنه يخضع للعلاج حاليا في مستفى بلطيم للعزل الصحى برفقة زوجته ونجله حيث أثبتت التحاليل إيجابية الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اتخذت مجموعة من الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا أهمها تعليق كافة الصلوات الطقسية والأنشطة وايقاف صلوات الأكليل واقتصار حضور الجنازات على أسرة المتوفي فقط ضمن الاجراءات الاحترزاية التى يتم تطبيقها في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية.
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