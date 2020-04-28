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بناكل أكل الفيل.. مفيدة شيحة تراهن أن محدش هيخس في رمضان السنة دي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:19 م
الشيف ومفيده
الشيف ومفيده
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فرح علاء الخولي

تحدت الإعلامية مفيدة شيحة، الجمهور، على خسارة الوزن خلال فترة الحجر الصحي ورمضان من الصعب أن نخسر الكثير من الوزن.


وراهنت الجمهور، بأنه من يستطيع الخروج من رمضان "خاسس"، ستقوم بإعطائه هدية خاصة مقدمة منها، لافتة: "احنا بناكل أكل الفيل، وبراهن إن محدش هيخس في رمضان السنة دي".


تعرض قناة CBC برنامج "الشيف ومفيدة" بداية من اليوم الجمعة، أول أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، وطوال أيام الشهر الكريم.


"الشيف ومفيدة".. تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة والشيف الشربيني والذي يقدم يوميًا وصفات جديدة وأكلات رمضانية مع "منيو مختلف" هذا العام يناسب من يطبخ لأول مرة، حيث يبدأ الشيف اليوم في الحلقة الأولى بطريقة عمل الفتة وأكلات أخرى مميزة.

 

 

قالت مفيدة شيحة في تصريحات إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، إن البرنامج كاد أن لا يظهر للنور هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد ولكنهم اختاروا أن يقدموا لربات البيوت فرصة للإبداع في المنزل، مؤكدةً أن المنافسة ستكون شديدة مع الشيف الشربيني في الطبخ وتبادل الخبرات في الأكلات التي سيتم تقديمها للمشاهدين.

 

جدير بالذكر أن البرنامج يعرض على CBC في رمضان للعام السادس على التوالي، وتقدمه مفيدة شيحة والشيف الشربيني.

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